Бийчанка получила 15 лет за убийство маленькой дочери из мести

Сегодня, 18:52.
Происшествия

Жительнице Бийска вынесли суровый приговор за убийство маленькой дочери. Женщина получила 15 лет лишения свободы, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

Нож и перец красный.
Нож и перец красный. Фото: СС0.

По данным следствия, вечером 11 июля 2017 года бийчанка находилась у себя в квартире и была пьяна. Из-за непослушания ребенка и ссоры с мужем она решила убить своего ребенка. Женщина взяла нож и нанесла своей 5-летней дочери множественные ножевые ранения. Они пришлись в область жизненно важных органов. От полученных телесных повреждений ребенок скончался на месте происшествия.

О случившемся женщина рассказала мужу, который был на работе. Он позвонил в полицию.

Суд признал бийчанку виновной в убийстве малолетнего ребенка и назначил ей наказание в виде 15 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на два года.

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