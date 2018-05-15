Бийчанка получила 15 лет за убийство маленькой дочери из мести

По данным следствия, вечером 11 июля 2017 года бийчанка находилась у себя в квартире и была пьяна. Из-за непослушания ребенка и ссоры с мужем она решила убить своего ребенка. Женщина взяла нож и нанесла своей 5-летней дочери множественные ножевые ранения. Они пришлись в область жизненно важных органов. От полученных телесных повреждений ребенок скончался на месте происшествия.

О случившемся женщина рассказала мужу, который был на работе. Он позвонил в полицию.

Суд признал бийчанку виновной в убийстве малолетнего ребенка и назначил ей наказание в виде 15 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на два года.