Бийчанка получила 15 лет за убийство маленькой дочери из мести

Жительнице Бийска вынесли суровый приговор за убийство маленькой дочери. Женщина получила 15 лет лишения свободы, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.
По данным следствия, вечером 11 июля 2017 года бийчанка находилась у себя в квартире и была пьяна. Из-за непослушания ребенка и ссоры с мужем она решила убить своего ребенка. Женщина взяла нож и нанесла своей 5-летней дочери множественные ножевые ранения. Они пришлись в область жизненно важных органов. От полученных телесных повреждений ребенок скончался на месте происшествия.
О случившемся женщина рассказала мужу, который был на работе. Он позвонил в полицию.
Суд признал бийчанку виновной в убийстве малолетнего ребенка и назначил ей наказание в виде 15 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на два года.
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