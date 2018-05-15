В Алтайском крае пропал 19-летний студент колледжа

Сегодня, 13:33.
Происшествия

В Алтайском крае возбудили уголовное дело по статье об убийстве из-за исчезновения 19-летнего студента Алтайского промышленно-экономического колледжа, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

Следственный комитет.
Следственный комитет. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

По данным следствия, 9 апреля молодой человек ушел из дома и не вернулся.

Пропавший студент.
Пропавший студент.

Приметы пропавшего:

  • рост 178 см,
  • волосы русые и короткие,
  • телосложение спортивное,
  • глаза голубые.

Юноша был одет в джинсы синего цвета, синие ботинки и болоньевую куртку такого же цвета.

Всем, кому что-либо известно о том, где сейчас студент, просят звонить по телефонам: 8 (385-2) 29-80-02 или 8-913-210-44-83.

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