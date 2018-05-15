В Алтайском крае пропал 19-летний студент колледжа

По данным следствия, 9 апреля молодой человек ушел из дома и не вернулся.

Пропавший студент.

Приметы пропавшего:

рост 178 см,

волосы русые и короткие,

телосложение спортивное,

глаза голубые.

Юноша был одет в джинсы синего цвета, синие ботинки и болоньевую куртку такого же цвета.

Всем, кому что-либо известно о том, где сейчас студент, просят звонить по телефонам: 8 (385-2) 29-80-02 или 8-913-210-44-83.