В Барнауле разыскивают дезориентированного мужчину

Приметы пропавшего:

Бородин Борис Николаевич.

рост 176 см,

среднего телосложения,

волосы чёрные с проседью,

глаза карие,

усы рыжеватые.



Во что одет — неизвестно.

Может быть дезориентирован.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, просят позвонить по телефону горячей линии 8-800-700-5452 (звонок бесплатный) или 112.