В Алтайском крае почти месяц не могут найти пропавшего 19-летнего барнаульца

9 апреля ушел из дома и не вернулся 19-летний житель Барнаула Геннадий Леонов. Поиски молодого человека продолжаются до сих пор, сообщает "Лиза Алерт".

Приметы пропавшего: рост 178 см,

телосложение спортивное,

волосы русые короткие,

глаза голубые. Геннадий Леонов. Был одет: синяя болоньевая куртка,

синие джинсы,

синие ботинки. Всех, кто что-либо знает о местонахождении попавшего, просят позвонить по телефону горячей линии 8-800-700-5452 (звонок бесплатный) или 112.