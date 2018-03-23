В Алтайском крае ищут пенсионерку, которая может нуждаться в помощи медиков

В Алтайском каре пропала 72-летняя Галина Красилова. Она вышла из дома в селе Новоозерное Кытмановского района и пошла в сторону села Кытманово 20 марта, сообщает "Лиза Алерт".

Приметы пропавшей: рост 160 см,

среднего телосложения,

волосы седые ниже плеч,

глаза голубые. Красилова Галина. Была одета: светлая шапка,

тёмно-коричневый полушубок,

тёмные штаны,

тёмные ботинки. Может нуждаться в медицинской помощи. Всех, кто что-либо знает о местонахождении попавшей, просят позвонить по телефону горячей линии 8-800-700-5452 (звонок бесплатный) или 112.