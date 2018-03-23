В Алтайском крае ищут пенсионерку, которая может нуждаться в помощи медиков

Сегодня, 13:25.
Происшествия

В Алтайском каре пропала 72-летняя Галина Красилова. Она вышла из дома в селе Новоозерное Кытмановского района и пошла в сторону села Кытманово 20 марта, сообщает "Лиза Алерт".

Полиция. МВД.
Полиция. МВД. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

Приметы пропавшей:

  • рост 160 см,
  • среднего телосложения,
  • волосы седые ниже плеч,
  • глаза голубые.
Красилова Галина.
Красилова Галина.

Была одета:

  • светлая шапка,
  • тёмно-коричневый полушубок,
  • тёмные штаны,
  • тёмные ботинки.

Может нуждаться в медицинской помощи.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении попавшей, просят позвонить по телефону горячей линии 8-800-700-5452 (звонок бесплатный) или 112.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров