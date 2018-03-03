В Алтайском крае ищут женщину в сиреневой шапке с черным узором

Сегодня, 12:50.
Происшествия

В Алтайском крае пропала 28-летняя Александра Четвергова. Ее местонахождение неизвестно с 26 февраля, сообщает "Лиза Алерт".

Пропал человек!
Пропал человек! Фото: altapress.ru.

Приметы пропавшей:

  • рост 168 см,
  • телосложение среднее,
  • волосы темно-русые,
  • глаза серые.
Александра Четвергова.
Александра Четвергова.

Была одета:

  • сиреневая шапка с черными узорами,
  • синий пуховик с капюшоном,
  • темно-синие болоньевые штаны,
  • черные ботинки

Всех, кто что-либо знает о местонахождении попавшей, просят позвонить по телефону горячей линии 8-800-700-5452 (звонок бесплатный) или 112.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров