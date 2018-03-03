В Алтайском крае ищут женщину в сиреневой шапке с черным узором

Приметы пропавшей:

рост 168 см,

телосложение среднее,

волосы темно-русые,

глаза серые.

Александра Четвергова.

Была одета:

сиреневая шапка с черными узорами,

синий пуховик с капюшоном,

темно-синие болоньевые штаны,

черные ботинки

Всех, кто что-либо знает о местонахождении попавшей, просят позвонить по телефону горячей линии 8-800-700-5452 (звонок бесплатный) или 112.