В Алтайском крае ищут женщину в сиреневой шапке с черным узором

В Алтайском крае пропала 28-летняя Александра Четвергова. Ее местонахождение неизвестно с 26 февраля, сообщает "Лиза Алерт".
Приметы пропавшей:
- рост 168 см,
- телосложение среднее,
- волосы темно-русые,
- глаза серые.
Была одета:
- сиреневая шапка с черными узорами,
- синий пуховик с капюшоном,
- темно-синие болоньевые штаны,
- черные ботинки
Всех, кто что-либо знает о местонахождении попавшей, просят позвонить по телефону горячей линии 8-800-700-5452 (звонок бесплатный) или 112.
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