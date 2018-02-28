В Алтайском крае ищут мужчину, который может нуждаться в помощи медиков

В Алтайском крае пропал 23-летний Алексей Колесов. Его местонахождение неизвестно с 15 февраля. Мужчина может нуждаться в медицинской помощи, сообщает "Лиза Алерт".

Приметы пропавшего: рост 175-180 см,

худощавого телосложения,

волосы тёмно-русые короткие,

глаза голубые. Алексей Колесов. Был одет: чёрная вязаная шапка,

чёрный пуховик с коричневыми вставками,

чёрные болоньевые штаны,

чёрные ботинки. С собой: чёрная спортивная сумка. Мужчина может находиться в соседних регионах. Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить по телефону горячей линии 8-800-700-5452 (звонок бесплатный) или 112.