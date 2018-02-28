В Алтайском крае ищут мужчину, который может нуждаться в помощи медиков

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Происшествия

В Алтайском крае пропал 23-летний Алексей Колесов. Его местонахождение неизвестно с 15 февраля. Мужчина может нуждаться в медицинской помощи, сообщает "Лиза Алерт".

Пропал человек!
Пропал человек! Фото: altapress.ru.

Приметы пропавшего:

  • рост 175-180 см,
  • худощавого телосложения,
  • волосы тёмно-русые короткие,
  • глаза голубые.
Алексей Колесов.
Алексей Колесов.

Был одет:

  • чёрная вязаная шапка,
  • чёрный пуховик с коричневыми вставками,
  • чёрные болоньевые штаны,
  • чёрные ботинки.

С собой:

  • чёрная спортивная сумка.

Мужчина может находиться в соседних регионах.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить по телефону горячей линии 8-800-700-5452 (звонок бесплатный) или 112.

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