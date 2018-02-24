В Алтайском крае ищут невысокого мужчину с татуировкой на руке

В Алтайском крае ищут 31-летнего Константина Кондратьева. Он уехал из Камня-на-Оби еще 5 июня 2016 года в поселок Ордынское Новосибирской области, сообщает "Лиза Алерт".
Приметы пропавшего:
- рост 162 сантиметра
- телосложение спортивное
- волосы русые
- глаза карие
- татуировка на левой руке от кисти до плеча.
Константин Викторович Кондратьев может нуждаться в медицинской помощи. Он может находиться в любом регионе.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить по телефону горячей линии 8-800-700-5452 (звонок бесплатный) или 112.
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