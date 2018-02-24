В Алтайском крае ищут невысокого мужчину с татуировкой на руке

Приметы пропавшего:

Константин Кондратьев.

рост 162 сантиметра

телосложение спортивное

волосы русые

глаза карие

татуировка на левой руке от кисти до плеча.

Константин Викторович Кондратьев может нуждаться в медицинской помощи. Он может находиться в любом регионе.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить по телефону горячей линии 8-800-700-5452 (звонок бесплатный) или 112.