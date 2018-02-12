В Алтайском крае ищут мужчину со шрамом над верхней губой

В Алтайском крае ищут 35-летнего Дениса Прохорова. Он пропал 11 февраля, сообщает "Лиза Алерт".
Приметы пропавшего:
- рост: 175 см,
- телосложение среднее,
- волосы короткие тёмные с проседью,
- глаза серо-зелёные.
Был одет:
- тёмная шапка с надписью,
- чёрный пуховик,
- чёрная футболка,
- синие джинсы,
- чёрные ботинки.
С собой имел:
- тёмная сумка с ремешком через плечо.
Особые приметы:
- шрам над верхней губой с правой стороны.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить 02 (120) либо 8-800-700-5452 (звонок бесплатный).