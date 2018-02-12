В Алтайском крае ищут мужчину со шрамом над верхней губой

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Жизнь

В Алтайском крае ищут 35-летнего Дениса Прохорова. Он пропал 11 февраля, сообщает "Лиза Алерт".

Пропал человек!
Пропал человек! Фото: altapress.ru.

Приметы пропавшего:

  • рост: 175 см,
  • телосложение среднее,
  • волосы короткие тёмные с проседью,
  • глаза серо-зелёные.
Денис Прохоров.
Денис Прохоров.

Был одет:

  • тёмная шапка с надписью,
  • чёрный пуховик,
  • чёрная футболка,
  • синие джинсы,
  • чёрные ботинки.

С собой имел:

  • тёмная сумка с ремешком через плечо.

Особые приметы:

  • шрам над верхней губой с правой стороны.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить 02 (120) либо 8-800-700-5452 (звонок бесплатный).

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