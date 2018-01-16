Поисковики обнаружили замерзшего мужчину, который шел пешком из Москвы в Воронеж

64-летнего мужчину нашли на остановке, в районе которой представители отряда искали другого мужчину, жителя Курской области.

"В 23.30 мск, наш экипаж обнаружил на остановке по пути следования мужчину. Поняли, что необходима какая-то помощь, он очень сильно замерз. Остановились, спросили, он с трудом нам ответил. Мы поняли, что состояние критическое, напоили его горячим чаем и вызвали "скорую", — сообщила Деречева. Как рассказал мужчина представителям отряда, сам он из города Калач Воронежской области, уехал на заработки в Москву.

"Ему цыгане предложили там подработать, он согласился. На стройке пробыл несколько месяцев, но в итоге так называемые работодатели его пропали, ему не заплатили, и он пешком из Москвы два месяца шел домой. Так оказался в Курской области", — сказала представительница отряда. По ее словам, в эту ночь температура воздуха опустилась ниже 15 градусов мороза. Замерзшего мужчину доставили в больницу, где он провел ночь. На следующее утро сотрудники поискового отряда связались с коллегами из Воронежской области и правоохранителями. Выяснилось, что родные искали его, подали заявление в полицию. Представители поискового отряда купили мужчине билет на автобус до родного города, пишет bfm.ru.