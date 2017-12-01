Полицейские спасли замерзающего 77-летнего охотника под Барнаулом

Сообщение о пропаже 77-летнего охотника поступило 24 ноября. Утром мужчина уехал в район поселка Фирсово и заблудился в лесу. Он успел рассказать о случившемся по телефону родственникам. Позже пенсионер не смог выйти на связь.

В лес отправились полицейские. Недалеко от поселка Лесной они нашли машину охотника. Рядом с ней была собака мужчины. Полицейские сначала пытались найти охотника на автомобиле с помощью звуковых и световых сигналов. Потом они разделились на группы и стали обходить лес пешком.

Охотника нашли в 10 километрах от машины. Пенсионер замерз и не мог быстро двигаться. С помощью полицейских охотник сумел пройти по лесу больше пяти километров до ближайшей дороги. Оттуда его увезли.

Полицейских, участвовавших в спасательной операции, наградят.