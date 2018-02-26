В Алтайском крае ищут жителя Новосибирской области в черной вязаной шапке

Сегодня, 21:00.
Происшествия

В Новосибирской области пропал 33-летний Иван Маринкин. Последний раз его видели 21 февраля в поселке Факел Революции. Мужчина может находиться в Алтайском крае, сообщает "Лиза Алерт".

Пропал человек!
Пропал человек! Фото: altapress.ru.

Приметы пропавшего:

  • Рост: 175 см.
  • Телосложение: нормальное.
  • Цвет глаз: серые.
  • Волосы: тёмно-русые.
Маринкин Иван.
Маринкин Иван.

Был одет:

  • черный пуховик с рыжим мехом на капюшоне.
  • черная вязаная шапка.
  • черные брюки.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить по телефону горячей линии 8-800-700-5452 (звонок бесплатный) или 112.

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