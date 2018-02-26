В Алтайском крае ищут жителя Новосибирской области в черной вязаной шапке

В Новосибирской области пропал 33-летний Иван Маринкин. Последний раз его видели 21 февраля в поселке Факел Революции. Мужчина может находиться в Алтайском крае, сообщает "Лиза Алерт".

Приметы пропавшего: Рост: 175 см.

Телосложение: нормальное.

Цвет глаз: серые.

Волосы: тёмно-русые. Маринкин Иван. Был одет: черный пуховик с рыжим мехом на капюшоне.

черная вязаная шапка.

черные брюки. Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить по телефону горячей линии 8-800-700-5452 (звонок бесплатный) или 112.