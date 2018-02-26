В Алтайском крае ищут жителя Новосибирской области в черной вязаной шапке

В Новосибирской области пропал 33-летний Иван Маринкин. Последний раз его видели 21 февраля в поселке Факел Революции. Мужчина может находиться в Алтайском крае, сообщает "Лиза Алерт".
Приметы пропавшего:
- Рост: 175 см.
- Телосложение: нормальное.
- Цвет глаз: серые.
- Волосы: тёмно-русые.
Был одет:
- черный пуховик с рыжим мехом на капюшоне.
- черная вязаная шапка.
- черные брюки.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить по телефону горячей линии 8-800-700-5452 (звонок бесплатный) или 112.
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