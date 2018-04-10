В Барнауле пропал 19-летний парень

Приметы пропавшего:

рост 178 см,

телосложение спортивное,

волосы русые короткие,

глаза голубые.

Геннадий Леонов.

Был одет:

синяя болоньевая куртка,

синие джинсы,

синие ботинки.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении попавшего, просят позвонить по телефону горячей линии 8-800-700-5452 (звонок бесплатный) или 112.