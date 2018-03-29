В Алтайском крае ищут 20-летнего парня

Приметы пропавшего:

рост 170 см,

среднего телосложения,

волосы русые,

глаза голубые.

Сергей Шепелев.

Был одет:

чёрная вязаная шапка,

чёрная кожаная куртка,

чёрные трико,

чёрно-голубые кроссовки.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить по телефону горячей линии 8-800-700-5452 (звонок бесплатный) или 112.