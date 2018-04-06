На Алтае ищут мужчину в коричневой дубленке и носом, "смотрящим" вправо

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В Республике Алтай ищут 41-летнего Андрея Падалкина. Он ушел из дома в Майминском районе 21 марта и пропал, сообщает ГУ МВД региона.

Полиция. МВД.
Полиция. МВД. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

Приметы пропавшего:

  • на вид 40 лет,
  • рост около 160-165 см,
  • худощавого телосложения,
  • волосы русые,
  • нос с изгибом вправо.
Андрей Падалкин.
Андрей Падалкин.

Был одет:

  • в дубленку коричневую длиной до колен,
  • брюки чёрные,
  • черные полусапожки,
  • вязаная шапка.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Андрея Падалкина, просят звонить по телефонам: 8 (38844) 21-8-43, 9-26-89 или 02.

Напомним, в Алтайском крае ищут 15-летнюю Алину Матюшенкову. Она сбежала из социального центра.

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