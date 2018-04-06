На Алтае ищут мужчину в коричневой дубленке и носом, "смотрящим" вправо

Приметы пропавшего:

на вид 40 лет,

рост около 160-165 см,

худощавого телосложения,

волосы русые,

нос с изгибом вправо.

Андрей Падалкин.

Был одет:

в дубленку коричневую длиной до колен,

брюки чёрные,

черные полусапожки,

вязаная шапка.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Андрея Падалкина, просят звонить по телефонам: 8 (38844) 21-8-43, 9-26-89 или 02.

Напомним, в Алтайском крае ищут 15-летнюю Алину Матюшенкову. Она сбежала из социального центра.