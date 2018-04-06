На Алтае ищут мужчину в коричневой дубленке и носом, "смотрящим" вправо

В Республике Алтай ищут 41-летнего Андрея Падалкина. Он ушел из дома в Майминском районе 21 марта и пропал, сообщает ГУ МВД региона.
Приметы пропавшего:
- на вид 40 лет,
- рост около 160-165 см,
- худощавого телосложения,
- волосы русые,
- нос с изгибом вправо.
Был одет:
- в дубленку коричневую длиной до колен,
- брюки чёрные,
- черные полусапожки,
- вязаная шапка.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении Андрея Падалкина, просят звонить по телефонам: 8 (38844) 21-8-43, 9-26-89 или 02.
Напомним, в Алтайском крае ищут 15-летнюю Алину Матюшенкову. Она сбежала из социального центра.
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