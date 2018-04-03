Следователи рассказали подробности пропажи школьницы в Барнауле

В Барнауле 26 февраля пропала 15-летняя Алина Матюшенкова. Она сбежала из социального центра, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю. О местонахождении подростка неизвестно до сих пор.
По предварительной информации, родителей пропавшей лишили родительских прав. Девушка не хотела находиться в социальном центре, много раз сбегала, но ее находили.
Следователи изучают причины и обстоятельства, способствовавшие пропажи девушки. Они проводят проверку и ищут подростка.
Ранее сообщалось, что девушка пропала по дороге в школу.
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