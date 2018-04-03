Следователи рассказали подробности пропажи школьницы в Барнауле

По предварительной информации, родителей пропавшей лишили родительских прав. Девушка не хотела находиться в социальном центре, много раз сбегала, но ее находили.

Следователи изучают причины и обстоятельства, способствовавшие пропажи девушки. Они проводят проверку и ищут подростка.

Ранее сообщалось, что девушка пропала по дороге в школу.