В Барнауле ищут девушку, которая пропала по дороге в школу

В Барнауле 26 февраля по дороге в школу пропала 15-летняя Алина Матюшенкова. Подростка ищут до сих пор, сообщает "Лиза Алерт".
Приметы пропавшей:
- рост 168 см,
- телосложение среднее,
- волосы чёрные до плеч,
- глаза карие.
Была одета:
- коричневая шапка с ушками,
- чёрная куртка,
- чёрные джинсы,
- чёрные бутсы.
Отличительные черты:
- пирсинг на нижней губе.
Может нуждаться в медицинской помощи.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении попавшей, просят позвонить по телефону горячей линии 8-800-700-5452 (звонок бесплатный) или 112.
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