В Барнауле ищут девушку, которая пропала по дороге в школу

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В Барнауле 26 февраля по дороге в школу пропала 15-летняя Алина Матюшенкова. Подростка ищут до сих пор, сообщает "Лиза Алерт".

Полиция зимой.
Полиция зимой. Фото: 22.мвд.рф.

Приметы пропавшей:

Матюшенкова Алина.
Матюшенкова Алина.
  • рост 168 см,
  • телосложение среднее,
  • волосы чёрные до плеч,
  • глаза карие.

Была одета:

  • коричневая шапка с ушками,
  • чёрная куртка,
  • чёрные джинсы,
  • чёрные бутсы.

Отличительные черты:

  • пирсинг на нижней губе.

Может нуждаться в медицинской помощи.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении попавшей, просят позвонить по телефону горячей линии 8-800-700-5452 (звонок бесплатный) или 112.

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