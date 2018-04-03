В Барнауле ищут девушку, которая пропала по дороге в школу

В Барнауле 26 февраля по дороге в школу пропала 15-летняя Алина Матюшенкова. Подростка ищут до сих пор, сообщает "Лиза Алерт".

Приметы пропавшей: Матюшенкова Алина. рост 168 см,

телосложение среднее,

волосы чёрные до плеч,

глаза карие. Была одета: коричневая шапка с ушками,

чёрная куртка,

чёрные джинсы,

чёрные бутсы. Отличительные черты: пирсинг на нижней губе. Может нуждаться в медицинской помощи. Всех, кто что-либо знает о местонахождении попавшей, просят позвонить по телефону горячей линии 8-800-700-5452 (звонок бесплатный) или 112.