На Дальнем Востоке пропала семья из семи человек

Заведено семь розыскных дел: по одному на каждого члена семьи, сообщает "Интерфакс". В последний раз главу семейства видели в Комсомольске-на-Амуре 5 марта. До 9 марта телефоны пропавших фиксировались в сети, потом — перестали, пишет РИА Новости.

Глава муниципального образования Валентина Пищук добавила, что пропавших в поселке считали нелюдимыми.

Полиция уже проверила приюты, больницы, вокзалы Комсомольска и допросила родственников исчезнувших, пишет "РГ".