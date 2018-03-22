На Дальнем Востоке пропала семья из семи человек

Семья из семи человек — трое взрослых и четверо детей — пропала в Хабаровском крае. Заявление в полицию написала глава поселка Мариинский рейд, в котором они проживали.
Заведено семь розыскных дел: по одному на каждого члена семьи, сообщает "Интерфакс". В последний раз главу семейства видели в Комсомольске-на-Амуре 5 марта. До 9 марта телефоны пропавших фиксировались в сети, потом — перестали, пишет РИА Новости.
Глава муниципального образования Валентина Пищук добавила, что пропавших в поселке считали нелюдимыми.
Полиция уже проверила приюты, больницы, вокзалы Комсомольска и допросила родственников исчезнувших, пишет "РГ".
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