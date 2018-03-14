В Новосибирске полтора месяца не могут найти двух школьниц

В Новосибирске разыскивают двух школьниц, которые пропали без вести. 27 января 2018 года их видели последний раз в Ленинском районе города.
Приметы пропавших
Александра, 15 лет:
- рост 175 см,
- нормальное телосложение,
- волосы темно-русые,
- глаза серо-голубые.
Была одета (предположительно): черная куртка, черные джинсы, белые кроссовки.
Анастасия, 13 лет:
- рост 152 см,
- нормальное телосложение,
- волосы черные,
- глаза карие.
Была одета (предположительно): белый пуховик, черные брюки, темные кроссовки.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавших, просят позвонить по телефону горячей линии 8-800-700-5452 (звонок бесплатный) или 112.
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