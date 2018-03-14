В Новосибирске полтора месяца не могут найти двух школьниц

В Новосибирске разыскивают двух школьниц, которые пропали без вести. 27 января 2018 года их видели последний раз в Ленинском районе города.

Приметы пропавших Ориентировка на пропавших школьниц. Александра, 15 лет: рост 175 см,

нормальное телосложение,

волосы темно-русые,

глаза серо-голубые. Была одета (предположительно): черная куртка, черные джинсы, белые кроссовки. Анастасия, 13 лет: рост 152 см,

нормальное телосложение,

волосы черные,

глаза карие. Была одета (предположительно): белый пуховик, черные брюки, темные кроссовки. Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавших, просят позвонить по телефону горячей линии 8-800-700-5452 (звонок бесплатный) или 112.