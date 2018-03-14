В Новосибирске полтора месяца не могут найти двух школьниц

Сегодня, 11:59.
Происшествия

В Новосибирске разыскивают двух школьниц, которые пропали без вести. 27 января 2018 года их видели последний раз в Ленинском районе города.

Вид на Новосибирск.
Вид на Новосибирск. Фото: novo-sibirsk.ru.

Приметы пропавших

Ориентировка на пропавших школьниц.
Ориентировка на пропавших школьниц.

Александра, 15 лет:

  • рост 175 см,
  • нормальное телосложение,
  • волосы темно-русые,
  • глаза серо-голубые.

Была одета (предположительно): черная куртка, черные джинсы, белые кроссовки.

Анастасия, 13 лет:

  • рост 152 см,
  • нормальное телосложение,
  • волосы черные,
  • глаза карие.

Была одета (предположительно): белый пуховик, черные брюки, темные кроссовки.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавших, просят позвонить по телефону горячей линии 8-800-700-5452 (звонок бесплатный) или 112.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров