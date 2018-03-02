Спасатели вторую неделю продолжают поиск утонувшей в Бие девочки

В Алтайском крае 18 февраля на реке Бия пропали отец с дочкой. Поисковая операция продолжается уже в течение двух недель. Спасатели расширили зону поисков, сообщает "Катунь-24".
Напомним, 38-летний мужчина, житель Смоленского района, вместе с 10-летней дочкой и собакой пропали рано утром 18 февраля под Бийском. Накануне отец сообщил, что они с дочерью по льду Бии пойдут в поселок Сорокино.
Тело отца обнаружили в тот же день. Внешних признаков насильственной смерти нет. Также спасатели нашли тело собаки и санки.
По данным СУ СКР по Алтайскому краю, сообщение об исчезновении мужчины и девочки поступило 19 февраля. Следователи возбудили уголовное дело.
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