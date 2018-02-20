Недалеко от Бийска отец с маленькой дочерью провалились под лед

Спустя время отец с дочерью не пришли в поселок. Им не смогли дозвониться родственники. Выяснилось, что следы обрываются у кромки льда.

Сейчас в районе поселка Сорокино проводят поисково-спасательную операцию. Сначала осмотрели прибрежную зону, а потом начали исследовать дно. На месте работают сотрудники следственного комитета и МЧС.

Спасатели обнаружили тело 38-летнего мужчины без внешних признаков насильственной смерти. Также нашли санки и собаку, которая была вместе с ними. По одной из версий собака на снегокате везла 10-летнюю девочку. Ребенка до сих пор ищут.

По данным СУ СКР по Алтайскому краю,сообщении об исчезновении мужчины и девочки поступило 19 февраля. Следователи возбудили уголовное дело.

Напомним, 1 февраля в Барнауле двое подростков играли на льду вблизи дамбы на Канатном проезде. Один из мальчиков, находясь на промоине в шлюзе под дамбой, провалился под лед и не смог выбраться. Его тело нашли через несколько дней.