Недалеко от Бийска отец с маленькой дочерью провалились под лед

Мужчина с ребенком пропали рано утром 18 февраля под Бийском. Когда они были в поселке Кирпичном Смоленского района, то сообщили, что по льду Бии пойдут в поселок Сорокино, пишет "Бийский рабочий".
Спустя время отец с дочерью не пришли в поселок. Им не смогли дозвониться родственники. Выяснилось, что следы обрываются у кромки льда.
Сейчас в районе поселка Сорокино проводят поисково-спасательную операцию. Сначала осмотрели прибрежную зону, а потом начали исследовать дно. На месте работают сотрудники следственного комитета и МЧС.
Спасатели обнаружили тело 38-летнего мужчины без внешних признаков насильственной смерти. Также нашли санки и собаку, которая была вместе с ними. По одной из версий собака на снегокате везла 10-летнюю девочку. Ребенка до сих пор ищут.
По данным СУ СКР по Алтайскому краю,сообщении об исчезновении мужчины и девочки поступило 19 февраля. Следователи возбудили уголовное дело.
Напомним, 1 февраля в Барнауле двое подростков играли на льду вблизи дамбы на Канатном проезде. Один из мальчиков, находясь на промоине в шлюзе под дамбой, провалился под лед и не смог выбраться. Его тело нашли через несколько дней.
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