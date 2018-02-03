В Барнауле спасатели нашли тело мальчика, провалившегося под лед

Поиски провалившегося под лед мальчика. Фото: www.katun24.ru. Поиски провалившегося под лед мальчика. Фото: www.katun24.ru. Поиски провалившегося под лед мальчика. Фото: www.katun24.ru.

Тело ребенка обнаружили ниже по течению. Поисковую операцию завершили в 12:57, уточнили в ведомстве.

Напомним, 1 февраля двое подростков играли на льду вблизи дамбы на Канатном проезде. Один из мальчиков, находясь на промоине в шлюзе под дамбой, провалился под лед и не смог выбраться. Следователи проводят проверку по факту случившегося.

Поисковая операция длилась все эти дни. Спасатели распиливали лед, а водолазы за три дня совершили более 29 погружений. Всего в поисках ребенка был задействован 31 человек, 9 единиц техники, в том числе от МЧС России 13 человек личного состава, 4 единицы техники.