В Барнауле спасатели нашли тело мальчика, провалившегося под лед

В Барнауле 3 февраля спасатели нашли тело 12-летнего мальчика, провалившегося под лед реки Барнаулка, сообщает краевой Главк МЧС. Поисковая операция продолжалась почти трое суток.
Тело ребенка обнаружили ниже по течению. Поисковую операцию завершили в 12:57, уточнили в ведомстве.
Напомним, 1 февраля двое подростков играли на льду вблизи дамбы на Канатном проезде. Один из мальчиков, находясь на промоине в шлюзе под дамбой, провалился под лед и не смог выбраться. Следователи проводят проверку по факту случившегося.
Поисковая операция длилась все эти дни. Спасатели распиливали лед, а водолазы за три дня совершили более 29 погружений. Всего в поисках ребенка был задействован 31 человек, 9 единиц техники, в том числе от МЧС России 13 человек личного состава, 4 единицы техники.
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