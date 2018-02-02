В Барнауле ребенок провалился под лед. Как избежать беды

1 февраля на реке Барнаулке в районе Булыгино под лед провалился 12-летний мальчик. Подросток играл с приятелем на льду на промоине в шлюзе под дамбой. Спасатели ищут ребенка, но пока безуспешно. Altapress.ru собрал рекомендации спасателей о том, как вести себя на льду, как выбраться, если провалился в полынью и как помочь человеку, оказавшемуся в ледяной воде.
Выходить на лед можно, если его толщина не менее 7 см. Прочность льда можно определить визуально. Лед голубого цвета прочный, по нему можно ходить. Белого — в 2 раза тоньше, следует быть очень осторожным. Матово-белый или с желтоватым оттенком — абсолютно ненадежен.
Прочность льда обычно ослаблена в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод; в районах произрастания растительности; в устьях и протоках рек; вблизи деревьев, кустов, камышей.
Если температура воздуха выше 0°C держится более трех дней, то прочность льда снижается на 25%. Нельзя проверять прочность льда ударом ноги, лучше воспользоваться палкой или кинуть тяжелый камень.
При переходе любого замерзшего водоема нужно соблюдать следующие правила:
- ни в коем случае нельзя выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости (туман, снегопад, дождь);
- если после проверки прочности на льду покажется хоть немного воды — значит покрытие тонкое, по нему ходить нельзя;
- если лед трещит, прогибается или на нем появилась вода — следует немедленно отойти по своему же следу к берегу скользящими шагами, не отрывая ног ото льда и расставив их на ширину плеч (так нагрузка распределяется на большую площадь и меньше шансов провалиться);
- необходимо пользоваться официальными ледовыми переправами, придерживаться проторенной тропы или лыжни;
- при переходе водоема группой необходимо соблюдать расстояние друг от друга (5-6 м);
- по льду лучше переходить на лыжах с расстегнутыми креплениями, чтобы при необходимости быстро их сбросить;
- лыжные палки следует держать в руках, не накидывая петли, чтобы в случае опасности сразу их отбросить;
- если есть рюкзак, нужно повесить его на одно плечо, чтобы легко освободиться от груза в случае, если лед под вами провалится;
- необходимо иметь с собой прочный шнур длиной 20–25 метров с большой глухой петлей на конце и грузом (с ее помощью можно вытащить человека, провалившегося под лед).
- перехватывает дыхание;
- голову как будто сдавливает железный обруч;
- резко учащается сердцебиение;
- артериальное давление повышается до угрожающих пределов;
- мышцы груди и живота рефлекторно сокращаются, вызывая сначала выдох, а затем вдох. Если в этот момент голова находится под водой, то человек может захлебнуться;
- организм включает в работу механизм холодовой дрожи;
- когда температура тела понижается до 30 градусов, дрожь прекращается, а переохлаждение начинает развиваться сильнее;
- при долгом пребывании под водой дыхание становится все реже, пульс замедляется, артериальное давление падает до критической отметки;
- температура воды +2...+3°С оказывается смертельной для человека через 10-15 мин.
Необходимо выполнить следующие действия:
- Широко раскинуть руки, чтобы не погрузиться с головой в воду.
- Опереться локтями о лед и привести тело в горизонтальное положение.
- Забросить на лед ту ногу, которая ближе всего к его кромке, поворотом корпуса вытащить вторую ногу и быстро выкатиться на лед.
- Без резких движений отползти как можно дальше от опасного места в том направлении, откуда пришли.
- Добравшись до берега или плавсредства, надо немедленно раздеться, выжать намокшую одежду и снова ее надеть.
Удерживая себя на поверхности воды, надо стараться затрачивать на это минимум физических усилий, поскольку при движениях нарушается дополнительная изоляция, создаваемая водой, пропитавшей одежду.
Находясь на плаву, следует держать голову как можно выше над водой (более 50% всех теплопотерь организма приходится на ее долю).
Не стоит наваливаться всем телом на тонкую кромку льда, так как под тяжестью он будет обламываться.
Нельзя поддаваться панике, нужно постараться держать себя в руках.
Необходимо подходить к полынье очень осторожно, лучше подползти по-пластунски. Стоит крикнуть пострадавшему, что вы идете на помощь, это придаст ему силы и уверенность.
За 3-4 метра до полыньи надо протянуть человеку веревку, шест, доску, шарф или любое другое подручное средство. Если есть веревка, нужно завязать на ней петлю и по возможности привязать к ней груз. Это поможет легко забросить веревку в воду, а петля нужна для того, чтобы пострадавший мог надежнее держаться, продев ее в подмышки.
Подавать пострадавшему руку небезопасно — в этом случае вы сами рискуете провалиться.
После того, как вы вытащили человека, нужно срочно вызвать скорую помощь.
Пострадавшего надо укрыть в месте, защищенном от ветра, хорошо укутать в любую имеющуюся одежду, одеяло.
Если человек в сознании — напоить горячим чаем, кофе. Очень эффективны грелки, бутылки, фляги, заполненные горячей водой, и приложенные к боковым поверхностям грудной клетки, к голове, к паховой области, подмышкам.
Нельзя растирать тело на морозе — во-первых, так можно повредить кожу, а во-вторых, при растирании охлажденная кровь из периферических сосудов начнет активно поступать к "сердцевине" тела, что приведет к дальнейшему снижению его температуры. Нельзя давать алкоголь, этим можно нанести серьезный вред охлажденному организму.
Еще раз напомните своим детям об опасности нахождения на льду водоемов. Если вы увидели детей, играющих на льду, не оставайтесь равнодушными: постарайтесь увести их от опасного места, а если не получается — нужно позвонить в МЧС.
В случае ЧП на воде звоните по телефонам 101 или 112 с сотовых телефонов, со стационарных 01.
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