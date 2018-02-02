В Барнауле ребенок провалился под лед. Как избежать беды

1 Как проверить прочность льда?

Выходить на лед можно, если его толщина не менее 7 см. Прочность льда можно определить визуально. Лед голубого цвета прочный, по нему можно ходить. Белого — в 2 раза тоньше, следует быть очень осторожным. Матово-белый или с желтоватым оттенком — абсолютно ненадежен.

Прочность льда обычно ослаблена в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод; в районах произрастания растительности; в устьях и протоках рек; вблизи деревьев, кустов, камышей.

Если температура воздуха выше 0°C держится более трех дней, то прочность льда снижается на 25%. Нельзя проверять прочность льда ударом ноги, лучше воспользоваться палкой или кинуть тяжелый камень.