Следователи проводят проверку из-за трагедии на льду в Барнауле

Подростки играли на льду реки Барнаулка вблизи дамбы. Один 13-летний мальчик, находясь на промоине, ушел под лед. Выбраться он не смог.

По данному факту проводят доследственную проверку.

Сейчас на месте происшествия работают следователи, полицейские и спасатели. Ребенка ищут.