Следователи проводят проверку из-за трагедии на льду в Барнауле

В Барнауле 1 февраля ребенок провалился под лед. Следователи проводят проверку, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.
Подростки играли на льду реки Барнаулка вблизи дамбы. Один 13-летний мальчик, находясь на промоине, ушел под лед. Выбраться он не смог.
По данному факту проводят доследственную проверку.
Сейчас на месте происшествия работают следователи, полицейские и спасатели. Ребенка ищут.
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