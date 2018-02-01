Следователи проводят проверку из-за трагедии на льду в Барнауле

Вчера, 18:54.
Происшествия

В Барнауле 1 февраля ребенок провалился под лед. Следователи проводят проверку, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

Следственный комитет.
Следственный комитет. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

Подростки играли на льду реки Барнаулка вблизи дамбы. Один 13-летний мальчик, находясь на промоине, ушел под лед. Выбраться он не смог.

По данному факту проводят доследственную проверку.

Сейчас на месте происшествия работают следователи, полицейские и спасатели. Ребенка ищут.

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