В Барнауле ребенок провалился под лед, его ищут водолазы

Работа спасателей. Фото: vk.com/incident_brn. Работа спасателей. Фото: vk.com/incident_brn. Работа спасателей. Фото: vk.com/incident_brn.

По словам очевидцев, 12-летний мальчик гулял с приятелем и спустился к дамбе в районе Булыгино. Там он провалился под лед реки Барнаулки.

Сообщение о ЧП поступило спасателям в 13:27. Сейчас поиски школьника продолжаются. Работы осложняют сильное течение и толстый лед.