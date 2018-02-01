В Барнауле ребенок провалился под лед, его ищут водолазы

Сегодня, 16:35.
Происшествия

В Барнауле 1 февраля ребенок провалился под лед. Скорее всего, он попал в промоину. На месте ЧП работают спасатели, рассказали altapress.ru в пресс-службе краевого ГУ МЧС России.

Работа спасателей. Фото: vk.com/incident_brn.
Работа спасателей. Фото: vk.com/incident_brn.
Работа спасателей. Фото: vk.com/incident_brn.

По словам очевидцев, 12-летний мальчик гулял с приятелем и спустился к дамбе в районе Булыгино. Там он провалился под лед реки Барнаулки.

Сообщение о ЧП поступило спасателям в 13:27. Сейчас поиски школьника продолжаются. Работы осложняют сильное течение и толстый лед.

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