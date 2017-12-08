На Алтае маленький мальчик провалился под лед и утонул

Сегодня, 15:33.
Происшествия

В Республике Алтай 8-ми летний мальчик провалился под лед и утонул в горной реке, сообщает ГУ МЧС по Республике Алтай.

Замерзший водоем. Лед.
Замерзший водоем. Лед. Фото: СС0.

Трагедия произошла 7 декабря. Около 18 часов спасателям позвонила женщина и рассказала, что в реку Кастахта упал мальчик.

По словам очевидцев, ребенок после школы катался на льду и провалился. Мальчика затянуло под лед горной реки с быстрым течением.

Прибывшие спасатели взломали лед и достали погибшего мальчика.

СУ СКР по Республике Алтай проводит доследственную проверку. Следователи установят все обстоятельства произошедшего, а также проверят действия педагогов школы. В МЧС напоминают об опасностях игр и на льду рек и озер. Родителей призывают внимательнее следить за детьми и не оставлять их без присмотра у замерзающих водоемов.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров