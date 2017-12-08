На Алтае маленький мальчик провалился под лед и утонул

Трагедия произошла 7 декабря. Около 18 часов спасателям позвонила женщина и рассказала, что в реку Кастахта упал мальчик.

По словам очевидцев, ребенок после школы катался на льду и провалился. Мальчика затянуло под лед горной реки с быстрым течением.

Прибывшие спасатели взломали лед и достали погибшего мальчика.

СУ СКР по Республике Алтай проводит доследственную проверку. Следователи установят все обстоятельства произошедшего, а также проверят действия педагогов школы. В МЧС напоминают об опасностях игр и на льду рек и озер. Родителей призывают внимательнее следить за детьми и не оставлять их без присмотра у замерзающих водоемов.