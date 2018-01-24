В Санкт-Петербурге без вести пропал инженер атомных подводных лодок

Инженер не вышел на работу из отпуска, сообщает АН "Оперативное прикрытие". Он жил один. Родители его — из Архангельской области.

СП МБМ "Малахит" является режимным объектом, занимается проектированием, строительством и испытаниями подводных лодок, в том числе атомных, пишет "Росбалт".

Ранее сообщалось, что ФСБ ищет пропавшего инженера оборонной промышленности. Петербургский инженер-судостроитель взял курс на страну Евросоюза.

11 января полиция Санкт-Петербурга получила уведомление от калининградского подразделения контрразведки о необходимости разыскать ценного профессионала. 38-летний инженер Олег Коровченко переехал в Калининград в феврале 2016 года, устроился на Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь", а в августе 2017-го уволился по собственному желанию.

По данным издания, еще за месяц до ухода инженер приобрел железнодорожные билеты до Йошкар-Олы транзитом через Москву. Однако информации о том, воспользовался ли он услугами РЖД, нет. Поезд Калининград-Москва идет через Литву с остановкой в Вильнюсе.

Судя по всему, Коровченко сел в поезд на второй день после увольнения. 24 декабря 2017-го инженер последний раз посещал свой аккаунт в соцсети.