ФСБ ищет пропавшего инженера оборонной промышленности

Бесследным исчезновением сотрудника оборонной промышленности заинтересовалась Федеральная служба безопасности. Петербургский инженер-судостроитель взял курс на страну Евросоюза, стало известно "Фонтанке".
11 января полиция Санкт-Петербурга получила уведомление от калининградского подразделения контрразведки о необходимости разыскать ценного профессионала. 38-летний инженер Олег Коровченко переехал в Калининград в феврале 2016 года, устроился на Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь", а в августе 2017-го уволился по собственному желанию. По данным издания, еще за месяц до ухода инженер приобрел железнодорожные билеты до Йошкар-Олы транзитом через Москву. Однако информации о том, воспользовался ли он услугами РЖД, нет. Поезд Калининград-Москва идет через Литву с остановкой в Вильнюсе.
Судя по всему, Коровченко сел в поезд на второй день после увольнения. 24 декабря 2017-го инженер последний раз посещал свой аккаунт в соцсети.
Коровченко родился и выучился в Санкт-Петербурге. По информации издания, калининградская ФСБ попросила местных родственников обратиться с заявлением об исчезновении инженера в полицию. Формальных оснований тревожиться об утечке секретной информации нет, так как пропавший не является действующим сотрудником предприятия. Но служба собственной безопасности "Янтаря" тоже негласно участвует в розыске, пишет bfm.ru.
АО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" выполняет гособоронзаказ. В конце декабря 2017-го прошла церемония первого поднятия флага ВМФ на борту фрегата "Адмирал Макаров", который заложили в феврале 2012 года и спустили на воду в сентябре 2015-го. Государственные испытания корабля начались в октябре 2016-го и проходили в Балтийском и Баренцевом морях. "Адмиралом Макаровым" закончено выполнение контракта с Минобороны на строительство серии из трех кораблей проекта 11356. Первые два — "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен".
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