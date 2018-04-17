В Алтайском крае пропал мужчина, который нуждается в медицинской помощи

В поселке городского типа Тальменка Алтайского края пропал 35-летний Алексей Винаков. О его местонахождении ничего неизвестно с 16 апреля, сообщает "Лиза Алерт". Мужчина дезориентирован, может направиться в сторону Новосибирска.
Приметы пропавшего:
- рост 182 см,
- телосложение худощавое,
- волосы короткие тёмные,
- глаза карие,
- щетина.
Был одет:
- серо-чёрная вязаная шапка,
- чёрная куртка с серыми рукавами,
- тёмная кофта,
- синие джинсы,
- чёрные кроссовки.
Особые приметы: отсутствует верхний передний зуб.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении попавшей, просят позвонить по телефону горячей линии 8-800-700-5452 (звонок бесплатный) или 112.
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