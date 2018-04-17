В Алтайском крае пропал мужчина, который нуждается в медицинской помощи

Сегодня, 09:42.
Происшествия

В поселке городского типа Тальменка Алтайского края пропал 35-летний Алексей Винаков. О его местонахождении ничего неизвестно с 16 апреля, сообщает "Лиза Алерт". Мужчина дезориентирован, может направиться в сторону Новосибирска.

Поиски человека.
Поиски человека. Фото: izvestiy-kamen.ru.

Приметы пропавшего:

  • рост 182 см,
  • телосложение худощавое,
  • волосы короткие тёмные,
  • глаза карие,
  • щетина.
Алексей Винаков.
Алексей Винаков.

Был одет:

  • серо-чёрная вязаная шапка,
  • чёрная куртка с серыми рукавами,
  • тёмная кофта,
  • синие джинсы,
  • чёрные кроссовки.

Особые приметы: отсутствует верхний передний зуб.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении попавшей, просят позвонить по телефону горячей линии 8-800-700-5452 (звонок бесплатный) или 112.

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