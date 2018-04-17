В Алтайском крае пропал мужчина, который нуждается в медицинской помощи

В поселке городского типа Тальменка Алтайского края пропал 35-летний Алексей Винаков. О его местонахождении ничего неизвестно с 16 апреля, сообщает "Лиза Алерт". Мужчина дезориентирован, может направиться в сторону Новосибирска.

Приметы пропавшего: рост 182 см,

телосложение худощавое,

волосы короткие тёмные,

глаза карие,

щетина. Алексей Винаков. Был одет: серо-чёрная вязаная шапка,

чёрная куртка с серыми рукавами,

тёмная кофта,

синие джинсы,

чёрные кроссовки. Особые приметы: отсутствует верхний передний зуб. Всех, кто что-либо знает о местонахождении попавшей, просят позвонить по телефону горячей линии 8-800-700-5452 (звонок бесплатный) или 112.