На Алтае ищут 2-летнюю девочку, пропавшую в марте

В селе Усть-Кокса Республики Алтай 23 марта пропала 2-летняя Виктория Цыганкова. Девочку до сих пор ищут, сообщает "Лиза Алерт".
Напомним, по данным СУ СКР по Республике Алтай, девочка была рядом с домом и исчезла. Неподалеку течет река.
Приметы пропавшей:
- рост 95-100 см,
- плотного телосложения,
- волосы русые до плеч,
- глаза зелёные.
Была одета:
- ярко-салатовая шапка с ушками,
- белая куртка,
- розовые штаны,
- синие сапожки.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, просят позвонить по телефону горячей линии 8-800-700-5452 (звонок бесплатный) или 112.
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