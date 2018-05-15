На Алтае ищут 2-летнюю девочку, пропавшую в марте

Сегодня, 10:16.
Происшествия

В селе Усть-Кокса Республики Алтай 23 марта пропала 2-летняя Виктория Цыганкова. Девочку до сих пор ищут, сообщает "Лиза Алерт".

Алтайские волонтеры отряда "Лиза Алерт" ищут пропавших людей.
Алтайские волонтеры отряда "Лиза Алерт" ищут пропавших людей. Фото: vk.com/la_altay.

Напомним, по данным СУ СКР по Республике Алтай, девочка была  рядом с домом и исчезла. Неподалеку течет река.

Приметы пропавшей:

  • рост 95-100 см,
  • плотного телосложения,
  • волосы русые до плеч,
  • глаза зелёные.
Виктория Цыганкова.
Виктория Цыганкова.

Была одета:

  • ярко-салатовая шапка с ушками,
  • белая куртка,
  • розовые штаны,
  • синие сапожки.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, просят позвонить по телефону горячей линии 8-800-700-5452 (звонок бесплатный) или 112.

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