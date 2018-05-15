На Алтае ищут 2-летнюю девочку, пропавшую в марте

Напомним, по данным СУ СКР по Республике Алтай, девочка была рядом с домом и исчезла. Неподалеку течет река.

Приметы пропавшей:

рост 95-100 см,

плотного телосложения,

волосы русые до плеч,

глаза зелёные.

Виктория Цыганкова.

Была одета:

ярко-салатовая шапка с ушками,

белая куртка,

розовые штаны,

синие сапожки.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, просят позвонить по телефону горячей линии 8-800-700-5452 (звонок бесплатный) или 112.