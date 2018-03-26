На Алтае пропала 2-летняя девочка, которая играла рядом с домом

Поиски пропавшей девочки. Фото: СУ СКР по Республике Алтай. Поиски пропавшей девочки. Фото: СУ СКР по Республике Алтай. Поиски пропавшей девочки. Фото: СУ СКР по Республике Алтай.

Девочка была вместе с отцом рядом с домом 23 марта. Неподалеку протекает река Кокса. Мужчина ремонтировал автомобиль и не смотрел за дочкой. Примерно через 20 минут он заметил, что ее нет рядом. Родственники начали поиски девочки. Они не смогли найти ребенка самостоятельно и обратились в полицию.

В поисках девочки участвуют полицейские, сотрудники МЧС, УФСИН, УФССП, волонтеры, военнослужащие погранвойск и местные жители. Полицейские выясняют все обстоятельства исчезновения ребенка.

Возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. К расследованию подключились сотрудники Главного управления криминалистики СК РФ и 2 следователя-криминалиста регионального СК России.