На Алтае пропала 2-летняя девочка, которая играла рядом с домом

В Усть-Коксинском районе возбудили уголовное дело по факту исчезновения маленькой девочки. Она играла у дома и исчезла, сообщает СУ СКР по Республике Алтай.
Девочка была вместе с отцом рядом с домом 23 марта. Неподалеку протекает река Кокса. Мужчина ремонтировал автомобиль и не смотрел за дочкой. Примерно через 20 минут он заметил, что ее нет рядом. Родственники начали поиски девочки. Они не смогли найти ребенка самостоятельно и обратились в полицию.
В поисках девочки участвуют полицейские, сотрудники МЧС, УФСИН, УФССП, волонтеры, военнослужащие погранвойск и местные жители. Полицейские выясняют все обстоятельства исчезновения ребенка.
Возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. К расследованию подключились сотрудники Главного управления криминалистики СК РФ и 2 следователя-криминалиста регионального СК России.
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