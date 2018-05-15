В Алтайском крае мужчина убил 20-летнего юношу и спрятал тело в яме

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Происшествия

В марте в Алтайском крае пропал 20-летний житель Первомайского района. Позднее его тело нашли в яме, сообщает СУ СКР региона.

Следственный комитет.
Следственный комитет. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

Следователи получили информацию, что к пропаже парня причастен 42-летний местный житель. На его участке 10 мая и нашли тело потерпевшего. В этот же день мужчину задержали по подозрению в убийстве. Ему предъявили обвинение и заключили под стражу.

Во время предварительного следствия установили, что 22 марта знакомые выпивали в селе Новоповалиха. Они поссорились и обвиняемый несколько раз ударил знакомого ножом. Юноша скончался на месте происшествия от полученных телесных повреждений После этого злоумышленник спрятал тело убитого в яме на своем участке.

Расследование продолжается.

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