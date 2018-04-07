Два алтайских сельчанина убили бабушку, которая отказалась занять им денег

Преступление удалось раскрыть по горячим следам. Следователи и оперативники выяснили, что к преступлению причастны 42-летняя женщина и 25-летний мужчина. Это удалось выяснить благодаря служебной собаке, уточнили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Вечером 4 апреля они пришли в дом к бабушку и просили одолжить денег. Та отказала. В ответ гости несколько раз ударили пенсионерку по голове, а затем задушили.

Следователи возбудили уголовное дело за убийство с разбоем. Скоро подозреваемым вынесут обвинение и передадут дело в суд.