На Алтае поймали убийцу, который 16 лет назад изнасиловал и задушил 20-летнюю девушку

Сегодня, 20:11.
Происшествия

Жителя Новоалтайска будут судить за изнасилование и убийство 20-летней девушки. Это преступление он совершил в 2001 году. Но все это время правоохранители не переставали искать преступника. И спустя 16 лет в 2017-м году следователям и оперативникам удалось выйти на подозреваемого, которым оказался 40-летний новоалтаец, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю.

Гаражи.
Гаражи. Фото: Михаил Хаустов.

Тело погибшей обнаружили в Новоалтайске в гаражах в сентябре 2001 года. Следствие установило, что подозреваемый познакомился с девушкой на улице в один из сентябрьских вечеров. Мужчина после недолгих разговоров захотел изнасиловать новую знакомую. Он применил к девушке физическую силу, надругался над нею, а потом задушил и бросил в гаражах.

Как оказалось, ранее этот человек уже был осужден за аналогичное преступление.

Следствие считает, что собрало достаточно доказательств, чтобы передать это уголовное дело для рассмотрения суда.

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