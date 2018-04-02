На Алтае поймали убийцу, который 16 лет назад изнасиловал и задушил 20-летнюю девушку

Тело погибшей обнаружили в Новоалтайске в гаражах в сентябре 2001 года. Следствие установило, что подозреваемый познакомился с девушкой на улице в один из сентябрьских вечеров. Мужчина после недолгих разговоров захотел изнасиловать новую знакомую. Он применил к девушке физическую силу, надругался над нею, а потом задушил и бросил в гаражах.

Как оказалось, ранее этот человек уже был осужден за аналогичное преступление.

Следствие считает, что собрало достаточно доказательств, чтобы передать это уголовное дело для рассмотрения суда.