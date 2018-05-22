Барнаулец кинул в девушку цветочным горшком, а потом напал с ножом на кондуктора

Как сообщила altapress.ru старший помощник прокурора Ленинского района Барнаула Наталья Иванова, 11 апреля 2018 года барнаулец выпил приличное количество алкоголя и решил навестить свою знакомую. Приехав к ней в гости, он никого не застал. Тогда мужчина решил, что знакомая находится в соседнем доме. Зайдя к соседям, он увидел там незнакомую девушку, на которую внезапно замахнулся ножом, начал угрожать убийством и бросил в нее цветочный горшок.

После этого барнаулец решил поехать домой. Когда он сел в салон троллейбуса, кондуктор потребовала у него плату за проезд. Тогда буйный горожанин снова схватился за нож и стал угрожать убийством кондуктору. Водитель троллейбуса и сотрудник троллейбусного депо заступились за женщину: отобрали у дебошира нож и вызвали сотрудников полиции.

Мужчину будут судить за два эпизода угрозы убийством. Максимально возможное наказание по этой статье — 2 года лишения свободы.