Дочь Пескова порассуждала, почему «золотая молодежь» из богатых семей погружается в депрессию

Лиза Пескова, дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, инициировала дискуссию в Instagram о том, почему дети из благополучных семей находится в депрессии. Поездки на райские острова и подарки в виде часов «ролекс» не заменяют внимания родителей, которого таким детям часто не хватает, написала она.

Надо сказать, что и сама Лиза Пскова частенько публикует себя в соцсети фотографии, на которых она предается грусти. Но в своем последнем посте в Instagram она говорит все же не о своих проблемах. Хотя и у нее они есть. При этом саму себя она называет «самой веселой из депрессивных».

Елизавета Пескова:

Депрессия. Что это — болезнь века, или очередной каприз тех, у кого «все есть»? Пустота внутри — то, на что жалуются тысячи представителей молодежи… У кого-то (у большинства золотой молодёжи, осознают они сами это или нет) недостаток внимания со стороны родителей, искреннего человеческого участия, которое, как это ни странно, не заменяют подарки в виде ролексов в 16 лет и поездки с рождения на райские острова.

У кого-то, как пишет девушка, детские травмы — его не принимали в компанию. Младший брат ее подруги учится в 5-м классе одной из «рублевских» школ. Он вернулся в Россию, четыре года проучившись в Монако. Теперь же он подвергается издевательствам со стороны одноклассников.

Елизавета Пескова:

Очевидно, что велика вероятность того, что травма в душе у него останется, и он будет пытаться компенсировать это понтами и лайками, пытаясь доказать себе и окружающим, что он круче остальных. И не надо мне писать про российские глубинки, и о том, как бедно живут люди. Это — тема другого поста. Сейчас я поднимаю проблему так называемых «благополучных семей».

Лиза рассуждает о том, что и в состоянии депрессии есть светлые периоды жизни. Но если темная сторона побеждает, это заканчивается наркотиками и игрой со смертью.

Елизавета Пескова:

Многие говорят: «неблагодарные, вам столько дано, а вы ещё чём-то недовольны». Можно быть искренне благодарным Вселенной за все, что у тебя есть, можно работать над собой, жить полной жизнью и все равно находиться в депрессии. Человек находящийся в депрессии, не может спокойно жить, так как ему постоянно необходим выброс адреналина, получение новых эмоций.

К своим подписчикам девушка обратилась с просьбой высказать свое мнение на этот счет. Некоторые комментаторы видят решение проблемы в медицинском вмешательстве: депрессия — это болезнь, и ее надо лечить.