У жителей Екатеринбурга началась депрессия после матчей ЧМ-2018

На своих страницах екатеринбуржцы пишут, что за две недели пережили "чудо".

"Вспомните наши мысли до: "Скоро пробки-пропуски-полиция, свалить бы из города", и после: "Просто счастье всемирного масштаба, а можно еще?!". Пусть будет Экспо — как теперь жить без этого буйства красок?!" — написала на своей странице в Facebook Светлана Толмачева.

Горожане переживают, что после мундиаля жизнь в городе будет казаться унылой.

"Поезд со станции "ФИФА" до станции "обратно в дно" отправляется", — написал на своей страничке арт-директор "Дома печати" Артем Зверев, пишет ura.ru.

"Ну, вот и все, сегодня-завтра туристы уедут, и город начнет жить своей привычной жизнью, или не начнет? Смогут ли суровые уральцы гулять до утра и радоваться лету? Местные мужчины смогут быть интересными для местных женщин? Вечерами ходить ужинать и гулять по Вайнера? Хотелось бы, чтобы остались не только воспоминания", — опубликовала пост жительница города Ирина Тебенева.

Грустят и предприниматели. "Последние две ночи сумасшедших выручек! Эх", — написал в своем телеграм-канале ресторатор Евгений Кексин, который еще совсем недавно был уверен, что праздника на улицах не будет. Другие жители переживают, что совсем не успели погулять на улице Вайнера в дни чемпионата, стихийно ставшей главным тусовочным местом болельщиков.

В Екатеринбурге с 15 по 27 июня прошли четыре матча чемпионата мира. За это время в городе побывали сборные Египта и Уругвая, Франции и Перу, Японии и Сенегала, Мексики и Швеции. Их поддерживали тысячи иностранных болельщиков, которые проводили в городе шествия, опустошали бары, переполняли фан-зону.