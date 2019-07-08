Дочь шоумена Ивана Урганта перепутали с певицей Кети Топурия

18-летняя Эрика девушка выделила брови и подписчики решили, что на фото — 32-летняя певица Кети Топурия.
«Что-то неуловимо изменилось», «На Кети Топурия похожа», «Это Кети?», — недоумевали они.
«Чудесная», «Красавица», «Ты, как всегда, прекрасная», — некоторые не скрывали своего восхищения красотой Эрики.
А вот и Кети. Она недавно сразила поклонников образом 13-летнего подростка
41-летний Иван Ургант и его супруга Наталья Кикнадзе воспитывают двух общих дочерей, а также двоих детей от предыдущего брака Натальи, Эрику и Нико, пишет mail.ru. Но Иван их называет дочками.