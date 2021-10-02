Алтайские танцоры заявят о себе и проблемах региона в шоу «Новые танцы» на ТНТ

В баттле примет участие танцевальный дуэт из Республики Алтай. Айхан и Агая родом из Горно-Алтайска, сейчас участникам дуэта 30 и 31 год.
Айхан рассказал, что они решили принять участие в шоу, чтобы обратить внимание на проблемы региона. А именно на тех лиц, кто в ответе за процветание культуры в Республике Алтай.
Также Айхан отметил, что их дуэт достаточно амбициозен, чтобы показать себя и то, что они любят.
Выпуск можно посмотреть на ТНТ в 21:00.
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