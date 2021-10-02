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Алтайские танцоры заявят о себе и проблемах региона в шоу «Новые танцы» на ТНТ

В новом выпуске проекта «Новые танцы» на ТНТ, который выйдет 2 октября, участники сойдутся в очных танцевальных поединках в четырех категориях: соло, дуэты, дети и команды.

Айхан и Агая.
Айхан и Агая.
пресс-служба ТНТ

В баттле примет участие танцевальный дуэт из Республики Алтай. Айхан и Агая родом из Горно-Алтайска, сейчас участникам дуэта 30 и 31 год.

Айхан рассказал, что они решили принять участие в шоу, чтобы обратить внимание на проблемы региона. А именно на тех лиц, кто в ответе за процветание культуры в Республике Алтай.

Также Айхан отметил, что их дуэт достаточно амбициозен, чтобы показать себя и то, что они любят.

Выпуск можно посмотреть на ТНТ в 21:00.

Ранее руководитель и ведущий КВН Александр Масляков раскрыл свое отношение к новому юмористическому телепроекту «Игра».

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