17 февраля
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Длинный стол Путина рассорил Италию и Испанию

После встречи президента России Владимира Путина и французского лидера Эммануэля Макрона за длинным и красивым столом в Кремле в европейских СМИ назрел спор между Италией и Испанией. Об этом со ссылкой на ведущую итальянскую газету Corriere della Sera пишет ИноСМИ.

Владимир Путин и Эммануэль Макрон в Кремле.
Владимир Путин и Эммануэль Макрон в Кремле.
kremlin.ru

Итальянец Ренато Полонья из компании Oak заявил, что он лично делал стол Путину еще в 90-х.

«Знаете, я не привык врать. Передо мной лежат эскизы, которые нам отправили россияне, есть даже исправления. Более того, у меня есть книга, выпущенная в России в 2000 году, с фотографиями залов Кремля. Там есть зал, в котором стоит этот стол», — говорит производитель.

Испанские мастера из Валенсии же говорят, что это они сделали этот стол в 2005 году. Местный журналист подтвердил это в эфире канала Rai3 и раскрыл название производителя.

Полонья уверяет, что его компания полностью произвел стол по эскизам российских архитекторов.

«Меня поражает, что кто-то думает, что я вру. Нельзя даже сказать, что мы исполнили ту или иную деталь. Мы, Oak, полностью произвели стол по эскизам российских архитекторов», — заключил он.

Стол Путина

В интернете ранее уже появились мемы о столе Путина.

«Наше отечественное творчество в этом плане не знает границ. Я бы предпочел, чтобы эти талантливые люди подавали заявки на гранты РГО», — сказал представитель Кремля Дмитрий Песков, просмотрев некоторые фотоколлажи.

Он также заявил, что длинный стол объяснить можно эпидемиологическими мерами, пишет «Газета.ру».

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