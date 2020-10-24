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Дзюба сменил имидж и разозлил болельщиков

Футболист Артем Дзюба выложил в Instagram фото из парикмахерской, показав свой новый стиль. Поклонники впечатлились пышными усами спортсмена.

Артем Дзюба.
Артем Дзюба.
https://www.instagram.com/artem.dzyuba/

Поклонники посоветовали Дзюбе срочно убрать растительность с лица, потому что он стал похож на Александра Лукашенко, а также обвинили футболиста в подражании Илье Прусикину из группы Little Big.

«Лет через 50, можно будет так ходить, а пока не стоит», — пишут комментаторы.

Также нашлись подписчики, которые вспомнили о традиции отращивать «усы надежды» в дань уважения Станиславу Черчесову и рекомендовали спортсмену не обращать внимания на хейтеров.

Ранее Дзюба посоветовал болельщикам засунуть свое мнение в одно место.

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