Дзюба посоветовал болельщикам засунуть свое мнение в одно место

«Когда играет сборная России, уважаемые фанаты должны засунуть себе в одно место все клубные принадлежности, прийти поболеть за свою сборную, которая вышла на чемпионат Европы. Для меня было шоком, что оскорбляют игрока сборной страны», — цитирует слова недовольного Дзюбы Lenta.ru.

Футболист посчитал, что эту проблему необходимо решать. «Если бы оскорбили другого футболиста, я бы тоже не пошел к трибуне. Рядом были женщины и дети, которые пытались заглушить оскорбления. Это позорище, нет клубной принадлежности при игре сборной. Мне каждый раз им объяснять?» — задался вопросом он.

В прошлом году российские фанаты несколько раз оскорбили Дзюбу: по ходу матча между сборными России и Сан-Марино (5:0) и во время 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Уралом» и «Спартаком» (0:0).

Форварду скандировали: «Дзюба, Дзюба, иди ***** ".