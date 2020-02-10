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Спорт

Дзюба посоветовал болельщикам засунуть свое мнение в одно место

Нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России Артем Дзюба в эфире телеканала «Россия 24» высказался об оскорбляющих его фанатах.

Фотожабы на сборную России по футболу.
Фотожабы на сборную России по футболу.
открытые источники

«Когда играет сборная России, уважаемые фанаты должны засунуть себе в одно место все клубные принадлежности, прийти поболеть за свою сборную, которая вышла на чемпионат Европы. Для меня было шоком, что оскорбляют игрока сборной страны», — цитирует слова недовольного Дзюбы Lenta.ru.

Футболист посчитал, что эту проблему необходимо решать. «Если бы оскорбили другого футболиста, я бы тоже не пошел к трибуне. Рядом были женщины и дети, которые пытались заглушить оскорбления. Это позорище, нет клубной принадлежности при игре сборной. Мне каждый раз им объяснять?» — задался вопросом он.

В прошлом году российские фанаты несколько раз оскорбили Дзюбу: по ходу матча между сборными России и Сан-Марино (5:0) и во время 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Уралом» и «Спартаком» (0:0).

Форварду скандировали: «Дзюба, Дзюба, иди ***** ".

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