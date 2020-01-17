Экс-супруга Абрамовича потратит полмиллиарда на новую свадьбу

38-летняя галеристка Дарья Жукова и 34-летний внук греческого бизнесмена Ставрос Ниархос поженились еще в октябре прошлого года, в Париже. Это была «скромная и уютная» свадьба.

Теперь, по данным издания, молодожены собираются устроить праздник для 500 гостей в швейцарском Сент-Морице. Пара полностью выкупит отель Kulm St. Moritz за пять миллионов фунтов стерлингов. На торжество пригласят Гвинет Пэлтроу, Лив Тайлер, Карли Клосс, супруги Бекхэм и другие звезды.

Ранее сообщалось, что Ставроса частенько видели в компании эффектных моделей. Ему также приписывают роман со скандальной блондинкой Пэрис Хилтон и кинозвездой Линдсей Лохан.