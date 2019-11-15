Экс-звезда «Дома-2» взбесила подписчиков откровенным фото с сыном

33-летняя Ермолаева сопроводила пост стихотворением про маму и ребенка и поблагодарила семейного фотографа за снимок.
Поклонники упрекнули девушку в том, что такие снимки не стоит делать и тем более выкладывать на всеобщее обозрение, пишет Life.ru. Когда сын подрастет, ему будет стыдно на такое смотреть, уверены подписчики.
Звезда резко ответила на критику: «Вас прям вывернуло наизнанку (представляю вашу позу, бедненькие). Не терзайте себе душу, дорогулечки. Ваши пожелания с голубями всё равно пролетят мимо».
Ранее российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала в Instagram-аккаунте откровенную фотографию с пляжей США и восхитила поклонников своей фигурой.