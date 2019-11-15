Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
15 ноября -19°C

Экс-звезда «Дома-2» взбесила подписчиков откровенным фото с сыном

Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Нелли Ермолаева опубликовала фотографию, которая вызвала неоднозначную реакцию подписчиков. На снимке девушка абсолютно обнажена, а на руках держит своего полуторагодовалого сына.

Нелли Ермолаева, звезда "Дома-2".
Нелли Ермолаева, звезда "Дома-2".
https://www.instagram.com/ermolaevanelly/

33-летняя Ермолаева сопроводила пост стихотворением про маму и ребенка и поблагодарила семейного фотографа за снимок.

Поклонники упрекнули девушку в том, что такие снимки не стоит делать и тем более выкладывать на всеобщее обозрение, пишет Life.ru. Когда сын подрастет, ему будет стыдно на такое смотреть, уверены подписчики.

Нелли Ермолаева, звезда &quot;Дома-2&quot;.
Нелли Ермолаева, звезда «Дома-2».
www.instagram.com/ermolaevanelly/

Звезда резко ответила на критику: «Вас прям вывернуло наизнанку (представляю вашу позу, бедненькие). Не терзайте себе душу, дорогулечки. Ваши пожелания с голубями всё равно пролетят мимо».

Ранее российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала в Instagram-аккаунте откровенную фотографию с пляжей США и восхитила поклонников своей фигурой.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Новости
Вся лента
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость