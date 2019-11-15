Экс-звезда «Дома-2» взбесила подписчиков откровенным фото с сыном

Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Нелли Ермолаева опубликовала фотографию, которая вызвала неоднозначную реакцию подписчиков. На снимке девушка абсолютно обнажена, а на руках держит своего полуторагодовалого сына.

33-летняя Ермолаева сопроводила пост стихотворением про маму и ребенка и поблагодарила семейного фотографа за снимок.

Поклонники упрекнули девушку в том, что такие снимки не стоит делать и тем более выкладывать на всеобщее обозрение, пишет Life.ru. Когда сын подрастет, ему будет стыдно на такое смотреть, уверены подписчики.

Нелли Ермолаева , звезда «Дома-2». www.instagram.com/ermolaevanelly/

Звезда резко ответила на критику: «Вас прям вывернуло наизнанку (представляю вашу позу, бедненькие). Не терзайте себе душу, дорогулечки. Ваши пожелания с голубями всё равно пролетят мимо».

Ранее российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала в Instagram-аккаунте откровенную фотографию с пляжей США и восхитила поклонников своей фигурой.