Российская пловчиха ошарашила поклонников одним откровенным фото

Российская пловчиха, многократная призерша Олимпийских игр, чемпионка мира и Европы Юлия Ефимова опубликовала в instagram-аккаунте откровенную фотографию с пляжей США и восхитила поклонников своей фигурой. Пост обворожительной спортсменки набрал в соцсети более 30 тысяч лайков меньше чем за сутки.