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Российская пловчиха ошарашила поклонников одним откровенным фото

Российская пловчиха, многократная призерша Олимпийских игр, чемпионка мира и Европы Юлия Ефимова опубликовала в instagram-аккаунте откровенную фотографию с пляжей США и восхитила поклонников своей фигурой. Пост обворожительной спортсменки набрал в соцсети более 30 тысяч лайков меньше чем за сутки.

Юлия Ефимова.
Юлия Ефимова.
instagram.com/sovsportru

«Очаровательная», «Невероятная», «Да что ж за огонь то такой», «С ума сойти» — пишут поклонники Юлии из разных стран в Instagram. Многие отмечают, что с такой внешностью спортсменке смело можно работать моделью или актрисой.

Сама Юлия фотографию никак не прокомментировала, поставив лишь несколько смайлов.

Юлия Ефимова сейчас проводит время в Лос-Анджелесе. Ее можно встретить на пляже Малибу, или в Венис-Бич. Откровенные фотографии в ее аккаунте не редкость — Юлия часто позирует в купальнике, каждый раз собирая тысячи комплиментов.

Ранее в сети горячо обсуждали фото певицы Алсу. Поклонники отметили сногсшибательную внешность 36-летней певицы.

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