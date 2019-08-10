День физкультурника: пловчиха Юлия Ефимова поразила поклонников фигурой, купальником и подсолнухами

10 августа в стране отмечается День физкультурника. Традиционно ему посвящены различные массовые соревнования профессионалов и любителей. Однако некоторые «звезды спорта» сейчас отдыхают и выставляют в социальных сетях фотографии в стиле «релакс».

Одна из самых знаменитых красавиц в мире российского спорта, многократная призерша Олимпийских игр, чемпионка мира и Европы пловчиха Юлия Ефимова выставила на своей страничке «ВКонтакте» красивейшие фотографии с пляжа и поля с подсолнухами.

Поклонники сразу же завалили Юлию Ефимову комплиментами: «Красотка!», «Завидую подсолнухам!», «Красота нереальная! Завидую же кому-то…», «Малышка бесподобна». Некоторые обратили внимание, что на одном из снимков в руке у спортсменки не какой-то «буржуйский напиток», а настоящий «русский квас».