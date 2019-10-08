Фото сногсшибательной Алсу горячо обсуждают в сети

«Когда в комнату входит она, все замирают. С днем рождения, моя самая красивая, шикарная, сногсшибательная подруга!», — подписала фото певица.

Но поклонники Алсу обратили внимание на внешность самой певицы.

«Алсу, ты шикарная, красавица. Мы любим твои песни», «Вы с ней как сестры. Красавицы», «Алсу красивая такая», «Красавица Алсу», — пишут комментаторы.

Ранее певица снялась для глянца в стильном наряде, спровоцировала новые слухи о пластике и сделала короткую стрижку, пишет mail.ru.

В октябре 2018 года Алсу стала Заслуженной артисткой России.