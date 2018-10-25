Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
25 октября
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Культура
46

Алсу стала заслуженной артисткой России

Певица Алсу Абрамова получила нагрудный знак «Заслуженный артист России» из рук министра культуры РФ Владимира Мединского. Церемония награждения государственными и ведомственными наградами Минкультуры РФ состоялась в четверг в Атриуме Большого театра, сообщил ТАСС.

Алсу.
Алсу.
открытые источники

«Хотел бы поздравить всех присутствующих с присвоением государственных наград. Желаю каждому из вас успехов», — сказал Мединский, обращаясь к деятелям культуры и искусства. Глава Минкультуры подчеркнул, что в преддверие Года театра «рад видеть здесь так много представителей театрального искусства».

Художественный руководитель Государственной академической хоровой капеллы России имени А. А. Юрлова Геннадий Дмитряк удостоен почетного звания «Народный артист России». Звание «Заслуженный артист России» присвоено актерам Максиму Матвееву, Станиславу Дужникову, вокалистке Большого театра Агунде Кулаевой и певице Инне Маликовой.

Орденом Дружбы награжден артист МХАТ им. Чехова Александр Семчев. Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени вручена директору группы «Земляне» Анатолию Шендерову.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка