Эксперт попросила не искать двойного смысла в отвалившемся от Кремля зубце

Она напомнила, что Кремлю много лет. До той башни, от корой отпал зубец, еще просто не дошла очередь реставрации.
«Я не вижу в этом ничего страшного, никаких символов, никаких признаков и ничего подобного. Кремль — памятник федерального и всемирного значения, поэтому принесенные разрушения, естественно, будут восстановлены. Все-таки французы собора Парижской Богоматери не сберегли — вот это страшно. А здесь я надеюсь, точнее мы все уверены, что принесённые незначительные разрушения ветром будут исправлены», — отметила Елена Косоренкова.
Напомним, в случившимся виноват ураганный ветер.