23 октября 5°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Лайт

Эксперт попросила не искать двойного смысла в отвалившемся от Кремля зубце

22 октября от кремлевской стены отвалился зубец, а люди в соцсетях уже стали искать в этом тайные знаки. Кто в шутку, а кто и всерьез. Руководитель национального агентства по архитектуре и градостроительству Елена Косоренкова в разговоре с Pravda.Ru призывала так не делать.

Москва. Кремль.
Москва. Кремль.
СС0

Она напомнила, что Кремлю много лет. До той башни, от корой отпал зубец, еще просто не дошла очередь реставрации.

«Я не вижу в этом ничего страшного, никаких символов, никаких признаков и ничего подобного. Кремль — памятник федерального и всемирного значения, поэтому принесенные разрушения, естественно, будут восстановлены. Все-таки французы собора Парижской Богоматери не сберегли — вот это страшно. А здесь я надеюсь, точнее мы все уверены, что принесённые незначительные разрушения ветром будут исправлены», — отметила Елена Косоренкова.

Напомним, в случившимся виноват ураганный ветер.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость