Эксперт попросила не искать двойного смысла в отвалившемся от Кремля зубце

22 октября от кремлевской стены отвалился зубец, а люди в соцсетях уже стали искать в этом тайные знаки. Кто в шутку, а кто и всерьез. Руководитель национального агентства по архитектуре и градостроительству Елена Косоренкова в разговоре с Pravda.Ru призывала так не делать.