Энергетик и личный санузел: опубликован райдер Ольги Бузовой

В отдельных требованиях Бузовой отмечен перелет авиакомпанией «Аэрофлот» и VIP-проход в аэропортах вылета и прибытия.

В городе певица и ее директор должны передвигаться на автомобилях марок Меrcedes, BMW или Lexus с салоном, в котором можно курить, со свободным багажником и с аккуратным водителем, пишет местное агентство БНК.

Гостиница для Бузовой должна быть классом не ниже пяти звезд, а номер — класса «люкс» с завтраком. В номере — круглосуточно минеральная вода без газа и фруктовая нарезка. Также организаторы концерта обязаны оплатить Ольге Бузовой «суточные» в размере 7 тысяч рублей.

В гримерке, помимо «минералки», кондиционера, зеркала и отпаривателя, должен быть личный санузел.

Подкрепляться перед концертом звезда намерена чаем, медом, лимоном, фруктами, сырной и мясной нарезкой, соком. Среди особых предпочтений — пять банок энергетического напитка, бутылка белого сухого вина (Франция, Италия), бутылка элитного коньяка и кальян на время всего нахождения артиста на площадке. Кальян обязательно должен быть на грейпфруте и миксе из апельсина, лимона и мяты.

Во время концерта Ольге Бузовой необходимы как минимум четыре охранника у сцены, еще двое будут личными телохранителями.

Отдельной строкой в райдере отмечено — если организаторы не выполнят хоть одно из требований, концерт отменят.

Ранее сообщалось о гонорарах российских звезд на новогодних корпоративах. В частности, говорилось, что Ольга Бузова на этих мероприятиях может выступать как в качестве ведущей, так и в качестве певицы. В первом случае за вечер придется выложить 2,5 млн рублей, а во втором — 2 млн рублей за час.